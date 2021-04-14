Покупка недвижимости в виде земли в Грузии иностранцами – перспективное и прибыльное инвестиционное вложение по ряду причин: стоимость земли в стране стабильно растет из года в год, за инвестиции от $100 000 можно получить ВНЖ, сельское хозяйство и туризм самые прибыльные сферы экономики страны. Земельный участок в Грузии не требует дополнительных вложений для обслуживания в виде оплаты коммунальных услуг или квартплаты, что позволит вам после покупки не торопиться и дождаться лучшего момента для строительства или осуществления других планов. Продажа земли иностранцам в Грузии напрямую невозможна, но землю можно взять в аренду.

С 2018 года купить сельскохозяйственный участок в Грузии иностранцам уже нельзя на общих основаниях. В этой статье мы разберем в каких случаях нерезидент все-таки может купить землю в Грузии и подробнее объясним нюансы аренды участков.

Покупка и аренда земли сельхозназначения в Грузии

Согласно Закону Грузии «О собственности на землю сельскохозяйственного назначения» физическое лицо гражданин любой другой страны кроме Грузии не имеет права купить сельскохозяйственную землю, но может взять в аренду. К тому же иностранцы, заключившие брак с гражданами Грузии, не получают права на покупку и регистрацию земли.

Нерезидент Грузии может получить право на владение сельхозземлей в случае получения ее по наследству. Но в таком случае к нему предъявляются требования по возделыванию земли, если это не будет выполняться, то землю необходимо будет продать в течение 3 лет. Если землю не продали, то она перейдет в собственность государства.

Что касается юридических лиц сельскохозяйственную землю может купить компания, основанная иностранцем, но долевое участие грузинских граждан-партнеров должно составлять 51% или больше.

Если речь идет о больших проектах, таких как гидроэлектростанции, порт или ресурсодобывающие предприятие, где стоимость составляет несколько сотен миллионов от иностранных компаний, то принятие решения о продаже земли остается у правительства Грузии.

Как взять в аренду землю сельхозназначения в Грузии

Как мы упоминали ранее туризм и сельское хозяйство являются основными сферами экономики Грузии, в связи с этим вопросам аренды земли иностранцами для обработки или для строительства гостиниц уделяется пристальное внимание, как со стороны государства, так и со стороны общественности. Но несмотря на это сам процесс оформления после получения разрешения достаточно прост.

Всего в Грузии 2 формы владения земельными участками:

Частная собственность; Право пользования, которое включает в себя возможность строительства, узуфрукты и аренды (до 49 лет).

Землю, которая находится в собственности у государства можно взять в пользование или приобрести:

На аукционе;

Выкупить, получить в пользование напрямую;

Посредством тендеров, конкурсов.

Для заключения сделки купли-продажи, аренды недвижимости в Грузии нерезиденту необходимо предоставить загранпаспорт и оплатить пошлину при регистрации прав собственности в Национальном публичном реестре. Сама процедура оформления земельного участка с момента выбора до момента регистрации может занимать от 6 месяцев. Она состоит из:

Формирования;

Постановки на кадастровый учет;

Обращения к владельцу с прошением о покупке/аренде;

Согласования и формирования владельцем прав и порядков распоряжения земельным участком;

Прохождения процедур предоставления земли в рамках установленных норм через аукцион или посредством конкурсного отбора;

Заключения и регистрации договора.

В Грузии существуют виды земельных участков приватизация которых невозможна:

Водные объекты и недра;

Автомобильные дороги;

Пантеоны;

Культовые сооружения;

Пастбища, места для прогона скота.

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